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Сон принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Бёрнли»

Сон принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Бёрнли»
Футбол / Англия 0

В заключительном матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Тоттенхэм». Игра проходила в графстве Ланкашир на стадионе «Тёрф Мур».

На 76-й минуте единственный гол в матче забил Сон Хын Мин. Нападающий Гарри Кейн после розыгрыша углового сбросил мяч на корейца, который головой распечатал ворота вратаря хозяев Ника Поупа. Этот гол вывел Сона в единоличные лидеры гонки бомбардиров АПЛ. Для Кейна это девятое результативное действие в последних пяти матчах АПЛ с «Бёрнли» (шесть голов, три голевые передачи).

После пяти сыгранных матчей подопечные Шона Дайча расположились на 18-м месте с 1 набранным очком и матчем в запасе. «Шпоры», возглавляемые португальцем Жозе Моуринью, идут на 5-м месте, набрав 11 очков после шести сыгранных матчей.

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