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Рафаэл Леау: Ибрагимович является примером для всех игроков «Милана»

Рафаэл Леау: Ибрагимович является примером для всех игроков «Милана»
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау подвёл итоги домашней встречи 5-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (3:3), а также оценил игру на старте сезона его 39-летнего партнёра по команде Златана Ибрагимовича.

«Жаль, что мы не выиграли. «Милан» создал много моментов, мы будем продолжать работать в том же духе. У нас есть желание побеждать в каждой игре, мы хотим оставаться на вершине таблицы, но я разочарован, потому что мы сделали всё, чтобы выиграть игру с «Ромой». Мы сосредоточены и идём своим путём.

Ибрагимович — пример для всех нас в команде. Я доволен тем, как играет «Милан», и я рад, что Златан забил. Я всегда стараюсь помочь команде, но сегодня я разочарован, потому что мы не взяли 3 очка», — цитирует Леау Football Italia.

Рафаэл Леау в нынешнем сезоне отыграл 6 матчей за «Милан» во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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