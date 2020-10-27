Сон и Кейн приблизились к дуэту Лэмпард – Дрогба по количеству голевых комбинаций в АПЛ

Нападающие лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин и Гарри Кейн близки к тому, чтобы возглавить список лучших дуэтов в истории английской Премьер-лиги по количеству голевых комбинаций. Об этом сообщает Goal в «твиттере».
Благодаря голу Сон Хын Мина с передачи Гарри Кейна в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (1:0), пара форвардов из «Тоттенхэма» сравнялась сразу с двумя дуэтами игроков других команд – это Давид Сильва и Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Тьерри Анри – Робер Пирес («Арсенал»). У этих трёх пар равное количество голевых комбинаций – 29.
Видео гола Сона в ворота «Бёрнли» доступно на «Чемпионате».
Лидируют в данном рейтинге два экс-игрока лондонского «Челси» — это Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба, на счету которых 36 результативных действий.
Всего в текущем сезоне Сон Хын Мин принял участие в 9 встречах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. У Гарри Кейна – 10 голов и 9 результативных передач в 10 матчах во всех соревнованиях.
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