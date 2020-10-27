Уткин: почему бы Почеттино и не приехать в «Зенит». Делать ему совершенно нечего уже год

Известный блогер Василий Уткин оценил возможный приход 48-летнего аргентинского экс-тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в санкт-петербургский «Зенит».

«Почему бы Почеттино и не приехать в «Зенит». Денег у клуба, как у дурака фантиков. Делать Почеттино совершенно нечего уже целый год. Провал в «Зените» вообще никак не отражается на карьере тренера, если только тренер, конечно, не россиянин. От Манчини вот только и осталось, что стоячий солярий на базе, а человек сборную Италии тренирует.

«Сити», «Зенит», Скуадра Адзурра — верен Бобби Манчини голубизне цветов. И работает.

Как показывает пример Маркизио, приезд в Петербург очень, например, развивает «Инстаграм». Почеттино интересный собеседник. Можно потом на основе сказанного им много умничать.

Новую песню Виражу принесёт. Потом в «Реал» поедет», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» ведёт переговоры с Маурисио Почеттино и готов предложить ему контракт с зарплатой в € 6,5 млн в год.