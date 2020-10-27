Зидан прокомментировал включение Азара в заявку на матч с гладбахской «Боруссией»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о состоянии 29-летнего бельгийского нападающего «Королевского клуба» Эдена Азара, попавшего в заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мёнхенгладбахской «Боруссией».

«Если Азар с нами, то это потому, что он здоров, и это хорошие новости. Мы все рады видеть его с нами. Завтра посмотрим, как мы будем его использовать. Это очень хорошие новости для нас.

Мы знаем, что сезон длинный и нам понадобятся все игроки. Это правда, я всегда это говорил, потому что это игроки, которые всегда играют.

У нас были проблемы на фланге, но есть другие игроки, которые могут заменить других игроков, и это не должно создавать нам проблемы», — цитирует Зидана Goal.

В текущем сезоне Эден Азар не принял участие за «Реал» ни в одном матче. В сезоне-2019/2020 на его счету 22 игры за «сливочных» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.