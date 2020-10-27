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Клопп: игроки среагировали на разгром «Астон Виллы» так, как я ждал

Клопп: игроки среагировали на разгром «Астон Виллы» так, как я ждал
Футбол / Англия 0

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о реакции игроков на разгромное поражение в матче четвёртого тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:7).

«Все дело в правильной реакции. В жизни есть вещи, на которые на которые мы не в состоянии повлиять. Но на них можно правильно отреагировать. И мне понравилось отношение парней к этой ситуации, если честно.

Команда действительно показала готовность хорошо работать дальше, игроки показали свою стойкость, они готовы сражаться за победы. Такие вещи важны. Я ожидал чего-то в этом духе, но после очень долгого хорошего периода люди реагируют на неудачи по-разному.

Игроки сделали то, чего я от них хотел. Они боролись, и мы выиграли два следующих матча»", — приводит слова Клоппа Goal.com.

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