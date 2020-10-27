Бартомеу: у «Барселоны» будут трофеи в этом сезоне, в отставку я не собираюсь
Президент испанской «Барселоны» Хозеп Бартомеу сообщил, что не собирался подавать в отставку со своего поста и оптимистично смотрит на перспективы каталонцев в текущем сезоне.
«У меня никогда и мыслей не было о том, чтобы подавать в отставку. У нас строится прекрасный проект. Впереди очень важный матч Лиги чемпионов, наши желание и настрой никуда не исчезли. Думаю, в этом сезоне у нас будут трофеи. Я могу стать первым президентом «Барселоны», отправленным в отставку? Мы не работаем в страхе и хотим прогрессировать. Никто не напуган. За последние 10 лет мы выиграли 22 трофея. Неплохое число для пугливых", — приводит слова Бартомеу Marca.
Завтра, 28 октября, «Барселона» сыграет в гостевом матче Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
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