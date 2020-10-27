Исполнитель роли Человека-паука сфотографировался в футболке «Барселоны»

Испанская «Барселона» опубликовала в «Твиттере» пост с фотографией английского актёра Тома Холланда в футболке команда, подписав её «Человек-паук = куле. Отлично выглядишь, Том Холланд».

«Куле» называют болельщиков «Барселоны». Холланд исполнил главные роли в фильмах «Человек-паук. Возвращение домой» и «Человек-паук. Вдали от дома». Также он сыграл Питера Паркера (человека-паука) в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Среди знаменитостей множество болельщиков «Барселоны». Известно, что за сине-гранатовых болеют актёр Хавьер Бардем, певец Джастин Бибер, рэпер Снуп Догг, оперные певцы Хосе Каррерас и Пласидо Доминго.