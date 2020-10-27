Антон Шунин получил именную футболку в честь 100 сухих матчей за «Динамо»
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин получил именную футболку команды в честь 100 проведённых на ноль матчей.
«100 „сухарей“ за „Динамо“. Спасибо, команда! Как сказали в раздевалке: «Ну, где 100, там и 200». Заходим на второй круг», — написал Шунин.
Видео можно посмотреть в "инстаграме" голкипера.
Всего в текущем чемпионате России Антон пропустил девять мячей в 12 турах. Бело-голубые набрали 20 очков и занимают пятое место в таблице РПЛ.
Шунин — воспитанник «Динамо». За основной состав бело-голубых выступает с 2004 года. Контракт голкипера с клубом действует до лета 2022 года.
Следующий матч «Динамо» проведёт с «Тамбовом» 1 ноября. Встреча пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 19:00 мск.
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