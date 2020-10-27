Бартомеу ответил Пике, рассказавшему о тратах «Барселоны» на травлю собственных игроков

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал высказывание защитника команды Жерара Пике.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб нанял компанию для защиты имиджа Бартомеу в социальных сетях. Работа фирмы также подразумевала нанесение ущерба бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Атакам подвергались аккаунты Лионеля Месси, Хосепа Гвардиолы, Хави, Карлеса Пуйоля и Пике. Сам Жерар назвал это варварством.
«Мы любим Жерара, но это неправда, что клуб, как он сказал, тратил деньги на критику игроков в социальных сетях. Мои слова подтверждает аудит. Я очень рад, что он изменил свою зарплату и адаптировал её под нынешний доход клуба. Не собираюсь спорить с футболистами публично, это должно оставаться только между нами. Они знают, что мои двери всегда открыты, и иногда я сам прихожу к ним домой», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
- 27 октября 2020
-
10:35
-
10:34
-
10:25
-
10:11
-
09:44
-
09:32
-
09:24
-
09:21
-
08:30
-
06:45
-
06:24
-
05:58
-
05:21
-
04:49
-
04:33
-
04:21
-
04:00
-
03:06
-
02:57
-
02:27
-
02:09
-
01:53
-
01:36
-
01:25
-
01:00
-
00:52
-
00:49
-
00:47
-
00:43
-
00:28
-
00:26
-
00:24
-
00:22
-
00:20
-
00:17