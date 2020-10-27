Бартомеу ответил Пике, рассказавшему о тратах «Барселоны» на травлю собственных игроков

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал высказывание защитника команды Жерара Пике.



Ранее сообщалось, что каталонский клуб нанял компанию для защиты имиджа Бартомеу в социальных сетях. Работа фирмы также подразумевала нанесение ущерба бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Атакам подвергались аккаунты Лионеля Месси, Хосепа Гвардиолы, Хави, Карлеса Пуйоля и Пике. Сам Жерар назвал это варварством.



«Мы любим Жерара, но это неправда, что клуб, как он сказал, тратил деньги на критику игроков в социальных сетях. Мои слова подтверждает аудит. Я очень рад, что он изменил свою зарплату и адаптировал её под нынешний доход клуба. Не собираюсь спорить с футболистами публично, это должно оставаться только между нами. Они знают, что мои двери всегда открыты, и иногда я сам прихожу к ним домой», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

«Варварство». Пике раскритиковал руководство «Барселоны» за заказ травли игроков клуба