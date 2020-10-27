Гиггз: в Манчестере все знали, что мой отец чёрный. Там я впервые почувствовал себя другим

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, как изменилась его жизнь после переезда из Уэльса в Англию в детстве.



Отцом экс-полузащитника является бывший регбист Дэнни Уилсон. Он темнокожий, а мать Райана – Лин Гиггз – светлокожая.



«В Кардиффе со мной ничего не происходило. Мне было семь лет, так что я плохо помню, что было до этого. Но всё изменилось после переезда в Манчестер. Там, где я жил, мой папа был хорошо известен, потому что он был отличным игроком. Наверное, даже лучшим в своей команде. Глядя на меня, вы вряд ли подумаете, что мой отец чёрный. Но это был всем известный факт, и тогда я впервые почувствовал себя другим. Это было странно, потому что раньше я такого не испытывал. В Манчестере в моей школе не было темнокожих. Может, один или два. А по возвращении домой я был окружён папиной семьёй», — цитирует Гиггза Goal.com со ссылкой на ITV Wales.

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