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«Лучше отрезать себе кисть, чем руку». Лизаразю призвал Гризманна покинуть «Барселону»

«Лучше отрезать себе кисть, чем руку». Лизаразю призвал Гризманна покинуть «Барселону»
Футбол / Испания 0

Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю призвал нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна покинуть клуб.

«Гризманн великолепен. Он очень хороший игрок для сборной Франции, но совсем не для „Барселоны“. Это настоящая проблема. Он отправился в „Барселону“ с мечтой сыграть с Лионелем Месси, но, к сожалению, между ними нет связи на поле.

Он не может найти свою позицию, он больше не может играть в футбол с „Барсой“. Это кризис доверия. Иногда лучше отрезать себе кисть, чем всю руку. Не стесняйтесь уходить, если не можете найти свое место. Прошло же уже не два месяца, а полтора года. Ситуация действительно критическая», — цитирует Лизаразю AS со ссылкой на Telefoot.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Гризманн принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

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