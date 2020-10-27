«Лучше отрезать себе кисть, чем руку». Лизаразю призвал Гризманна покинуть «Барселону»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю призвал нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна покинуть клуб.
«Гризманн великолепен. Он очень хороший игрок для сборной Франции, но совсем не для „Барселоны“. Это настоящая проблема. Он отправился в „Барселону“ с мечтой сыграть с Лионелем Месси, но, к сожалению, между ними нет связи на поле.
Он не может найти свою позицию, он больше не может играть в футбол с „Барсой“. Это кризис доверия. Иногда лучше отрезать себе кисть, чем всю руку. Не стесняйтесь уходить, если не можете найти свое место. Прошло же уже не два месяца, а полтора года. Ситуация действительно критическая», — цитирует Лизаразю AS со ссылкой на Telefoot.
В нынешнем сезоне испанского чемпионата Гризманн принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.
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