Тренер «Краснодара»: нельзя давать играть «Челси» из уважения. Мы должны быть злыми

Тренер «Краснодара» по физической подготовке Джон Филлипс поделился мнением о «Челси» в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов.
«Челси», как и большинство английских клубов, будет действовать агрессивно, скорость игры будет высокой. Лондонцы неплохо идут в АПЛ, но сюда приедут заряженными на победу и доминирование. Будет сложно, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Важно не испугаться громкого имени. Многое зависит от ментального состояния.
Чего стоит опасаться? Технические способности, скорость и сила исполнителей. Индивидуальное мастерство каждого из них. Мы должны быть агрессивными и сосредоточенными на протяжении всего игрового времени. Нельзя давать им играть из уважения. Мы должны быть злыми.
Синие довольно часто меняют схему и тактику, по-разному играют против «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, как они начнут матч. Если с ходу побегут на наши ворота, то игра получится открытой. И это должно сыграть нам на руку, поскольку будут возможности для контратак", — цитирует Филлипса пресс-служба клуба.
- 27 октября 2020
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