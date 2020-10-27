Тренер «Краснодара»: нельзя давать играть «Челси» из уважения. Мы должны быть злыми

Тренер «Краснодара» по физической подготовке Джон Филлипс поделился мнением о «Челси» в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов.

«Челси», как и большинство английских клубов, будет действовать агрессивно, скорость игры будет высокой. Лондонцы неплохо идут в АПЛ, но сюда приедут заряженными на победу и доминирование. Будет сложно, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Важно не испугаться громкого имени. Многое зависит от ментального состояния.



Чего стоит опасаться? Технические способности, скорость и сила исполнителей. Индивидуальное мастерство каждого из них. Мы должны быть агрессивными и сосредоточенными на протяжении всего игрового времени. Нельзя давать им играть из уважения. Мы должны быть злыми.



Синие довольно часто меняют схему и тактику, по-разному играют против «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, как они начнут матч. Если с ходу побегут на наши ворота, то игра получится открытой. И это должно сыграть нам на руку, поскольку будут возможности для контратак", — цитирует Филлипса пресс-служба клуба.