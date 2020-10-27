«Страсть». Златан Ибрагимович опубликовал фото после дубля в ворота «Ромы»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фото после дубля в ворота «Ромы» в матче 5-го тура чемпионата Италии.
«Страсть», — написал Ибрагимович.
Фото можно посмотреть в "твиттере" футболиста.
Уже на 2-й минуте встречи с «Ромой» Ибрагимович открыл счёт. На 14-й минуте форвард «Ромы» Эдин Джеко сравнял счёт. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник Алексис Салемакерс вновь вывел хозяев вперёд. На 71-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Милана», который успешно реализовал хавбек «Ромы» Жордан Верету. Через 8 минут Ибрагимович оформил дубль, также успешно реализовав 11-метровый удар. На 84-й минуте защитник римлян Мараш Кумбула вновь сравнял счёт.
«Милан» набрал 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» (8) — на 9-м месте.
- 27 октября 2020
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