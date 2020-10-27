Влашич — лучший игрок 12-го тура РПЛ по версии WhoScored. Бериша и Ларссон — в тройке
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком 12-го тура Российской Премьер-Лиги по версии WhoScored. Хорватский хавбек получил оценку 9,9.
Оценку 9,3 получили нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша. Влашич, Ларссон и Бериша составили тройку лучших игроков 12-го тура по версии WhoScored.
В символическую сборную 12-го тура Российской Премьер-Лиги вошли также голкипер «Химок» Илья Лантратов (8,4), защитники «Урала» Денис Кулаков (7,7) и Стефан Страндберг (7,8), защитник «Зенита» Деян Ловрен (7,6), защитник «Рубина» Илья Самошников (7,8), хавбек казанцев Солтмурад Бакаев (8,0), полузащитник «Динамо» Даниил Фомин (8,4) и форвард ЦСКА Фёдор Чалов (8,4).
Фото: WhoScored
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