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«Локомотив» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

«Локомотив» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 27 октября, состоится матч «Локомотив» – «Бавария». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему будут ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Ионуц Аврам.

В 1-м туре «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2), а «Бавария» на своём поле разгромила «Атлетико» (4:0). «Железнодорожники», набрав 1 очко, занимают второе место в группе A. Мюнхенцы (3) располагаются на первой строчке.

«Локомотив» вышел в Лигу чемпионов благодаря второму месту в чемпионате России в прошлом сезоне. РПЛ в главном еврокубке также представляют «Зенит» и «Краснодар».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021
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