«Шахтёр» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Сегодня, 27 октября, состоится матч «Шахтёр» – «Интер». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Болгарии во главе с Георги Кабаковым. Помогать ему будут ассистенты Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный рефери – Волен Чинков.
В 1-м туре «Шахтёр» на выезде сенсационно одолел мадридский «Реал» (3:2), а «Интер» на своём поле сыграл вничью с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:2). «Горняки», набрав 3 очка, занимают первое место в группе B. Нерадзурри (1) располагаются на третьей строчке.
Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021
«Шахтёр» — «Интер»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов в Харькове 27 октября
- 27 октября 2020
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