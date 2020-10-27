Хендерсон: от статистики Салаха падает челюсть. Это что-то из компьютерных игр!

Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон поделился мыслями о результативности нападающего Мохамеда Салаха, недавно забившего 100-й гол за клуб.
«От статистики Мо падает челюсть. 100 голов всего в 159 матчах – это что-то из компьютерных игр! Я читал, что быстрее него этой отметки достигли лишь два футболиста – Роджер Хант и Джек Паркинсон, и это было давно. Это лишь показывает, какой огромный вклад в команду делает Мо. Нам повезло работать с ним, а болельщики могут быть довольны, что поддерживают команду, в которой есть Салах», — приводит слова Хендерсона пресс-служба «Ливерпуля».
Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. С красными египтянин стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 6 матчей в английской Премьер-лиге и забил 6 голов.
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