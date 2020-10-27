Экс-голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин подписал контракт с немецкой «Фортуной»

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин продолжит карьеру в Германии. Воспитанник красно-белых подписал контракт с «Фортуной» из Дюссельдорфа до конца сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт клуба. 24-летний голкипер присоединился к команде на правах свободного агента.

«Очень счастлив и благодарен, что являюсь частью этого замечательного клуба. Делаю следующий шаг в своём развитии. Германия — страна вратарей, поэтому я уверен, что могу многому здесь научиться. На прошлой неделе, когда я смог принять участие в командных тренировках, я заметил, что здесь отличная атмосфера. Так что мне не пришлось долго думать, когда мне представился такой шанс», — цитирует Митрюшкина пресс-служба клуба.

«Фортуна» набрала четыре очка в пяти турах и занимает 16-е место во второй Бундеслиге.



Последним клубом Митрюшкина был «Сьон». В конце июня стало известно, что Антон покинул швейцарский клуб, за который выступал с 2016 года. В составе команды голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Впоследствии россиянин попал на просмотр в «Монако», однако стороны так и не заключили контракт.