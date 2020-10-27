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Один из лучших норвежских судей совершил каминг-аут

Один из лучших норвежских судей совершил каминг-аут
Футбол / Прочие турниры 0

Норвежский арбитр Том Харальд Хаген рассказал о своей сексуальной ориентации.

«Со временем я стал увереннее в себе, и сейчас у меня в жизни всё хорошо. Я был геем всегда, и это не то, о чём я постоянно думаю. Это просто моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, и в том числе футбольная. Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой, за исключением моментов, когда мы ошибаемся во время матчей», — цитирует Хагена VG со ссылкой на Glåmdalen.

Хаген считается одним из лучших судей Норвегии и работает на матчах национального чемпионата с 2006 года. Также Том обслуживал еврокубковые встречи, в том числе в Лиге чемпионов. В последних нескольких сезонах работал на матчах квалификации Лиги Европы.

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