Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глеб: не понимаю, почему перешёл в «Барселону». Венгер хотел меня сохранить, я плакал

Глеб: не понимаю, почему перешёл в «Барселону». Венгер хотел меня сохранить, я плакал
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался о своём переходе из английского клуба в испанский летом 2008 года.

«Спустя так много лет я всё ещё думаю об этом. И по сей день я не понимаю, что случилось и почему я принял такое решение. Конечно, в тот момент «Барселона» была лучшей командой в мире, но я был счастлив в «Арсенале». У меня были друзья, я наслаждался работой с тренером, играл в одной из лучших команд… Болельщики, стадион, Премьер-лига – всё! Не понимаю, почему ушёл.

Я плакал, когда разговаривал с Венгером. Мы говорили в межсезонье перед моим уходом, он сказал, что хочет меня сохранить и что я важный игрок. Я плакал и не знал, что делать. Конечно, в «Барселоне» я завоевал много трофеев, но я не играл там столько же, сколько в «Арсенале». Это исключительно моя ошибка, потому что в то время многое произошло в моей личной жизни», — цитирует Глеба Goal.com со ссылкой на In Lockdown podcast.

Отец Глеба: Александр не ходил на митинги. Что он, с младенцами под автозаки будет лезть?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020