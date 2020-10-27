Глеб: не понимаю, почему перешёл в «Барселону». Венгер хотел меня сохранить, я плакал

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался о своём переходе из английского клуба в испанский летом 2008 года.
«Спустя так много лет я всё ещё думаю об этом. И по сей день я не понимаю, что случилось и почему я принял такое решение. Конечно, в тот момент «Барселона» была лучшей командой в мире, но я был счастлив в «Арсенале». У меня были друзья, я наслаждался работой с тренером, играл в одной из лучших команд… Болельщики, стадион, Премьер-лига – всё! Не понимаю, почему ушёл.
Я плакал, когда разговаривал с Венгером. Мы говорили в межсезонье перед моим уходом, он сказал, что хочет меня сохранить и что я важный игрок. Я плакал и не знал, что делать. Конечно, в «Барселоне» я завоевал много трофеев, но я не играл там столько же, сколько в «Арсенале». Это исключительно моя ошибка, потому что в то время многое произошло в моей личной жизни», — цитирует Глеба Goal.com со ссылкой на In Lockdown podcast.
- 27 октября 2020
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