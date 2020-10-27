Наумов: с тренерским штабом Семака и с такой игрой «Зениту» ничего не светит в ЛЧ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал работу тренерского штаба «Зенита», сказав, что у команды Сергея Семака нет шансов на выход из группы.

«То, что „Зенит“ вот так играет, — это не случайность. К сожалению, хороший человек — это не профессия. Я очень уважаю Сергея Семака, это хороший человек, но нужно признать, что за два с лишним года работы он не выстроил командной игры.

Посмотрите, приехал «Брюгге». У этой команды целью является поиск и продажа молодых игроков. В общем, приехали средние игроки, но посмотрите, как они обучены, как поставлен футбол, виден рисунок. У «Зенита», к сожалению, этого ничего нет.

Я считаю, что с этим тренерским штабом и с такой игрой «Зениту» ничего не светит в Лиге чемпионов и он опять займёт последнее место в группе. У «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба впереди, им Ярослав Ракицкий пуляет вперёд, и они побежали. При потере – бегут назад. И это не игра, а примитив.

Мы видели это и в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Вот эти ляпы и слабость тренерского штаба особенно проявляются в Лиге чемпионов. Если в чемпионате России это особенно не заметно, потому что всё-таки присутствует большая разница в подборе футболистов, то в Лиге чемпионов это резко ощущается", — цитирует Наумова «Р-Спорт».