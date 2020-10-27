«Лион» хочет заполучить у «Барселоны» Гризманна в обмен на Депая

«Лион» хочет изменить условия сделки по переходу нападающего Мемфиса Депая в «Барселону» в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito TV, французский клуб готов отпустить голландца бесплатно, если сине-гранатовые включат в сделку форварда Антуана Гризманна. В «Барселоне» готовы расстаться с игроком, однако неизвестно, что о потенциальном переходе думает сам француз.



Гризманн перешёл в «Барселону» летом прошлого года из «Атлетико» за € 120 млн. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями.



Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась о трансфере Депая в январе. При этом следующим летом у игрока истекает контракт с «Лионом».

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