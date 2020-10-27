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Российская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

Российская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы АЗ Алкмар — «Риека», который пройдёт 29 октября, обслужит бригада арбитров из России, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр встречи — Сергей Иванов. Его ассистенты — Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный рефери — Сергей Лапочкин.

Арбитр Иванов обслуживал встречу «Локомотив» — «Ротор» (1:2). Лапочкин работал на матче «Ахмат» — «Уфа» (3:1).

Встреча нидерландского и хорватского клубов начнётся в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «АФАС» в Алкмаре (Нидерланды).

В группе F вместе с АЗ и «Риекой» также выступают «Наполи» и «Реал Сосьедад». В 1-м туре команда из Алкмара смогла обыграть «Наполи» со счётом 1:0. С таким же счётом завершилась встреча «Реал Сосьедад» — «Риека» в пользу испанского клуба.

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