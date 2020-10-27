Вильена: матчи с «Челси» и «Спартаком» — разные. Мы уже не можем думать о прошлой игре

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».
«Думаю, будет отличая игра и отличная возможность показать себя. Насколько тяжело играть в таком графике? Мы не думаем об этом. Мы должны быть готовы к любому матчу. Очень большую роль играет ментальная заряженность. Главное – быть в хорошем настрое. «Челси» – фаворит группы? Да, можно так сказать. Но каждая игра – отдельное событие, и мы увидим, что будет дальше.
Матчи с «Челси» и «Спартаком» – разные, мы уже не можем думать о прошлой игре. Все мысли только о предстоящем матче», — сказал Вильена на предматчевой пресс-конференции.
Матч «Краснодар» – «Челси» состоится завтра, 28 октября, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- 27 октября 2020
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