Олич: когда Жиркову поступило предложение от «Челси», все были рады, кроме него

Тренер сборной Хорватии и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением, почему российские игроки редко переезжают в другие страны для продолжения карьеры.

«Игорь Акинфеев — отличный игрок. Когда я пришёл в ЦСКА в 2003 году, Игорю не было и 17 лет. Я удивлялся, как такой молодой человек может защищать ворота в таком клубе. Но он быстро меня успокоил. Уже тогда он показывал хладнокровие, которое украшало его на протяжении всей карьеры. Он лучший вратарь, дважды рвал крестообразные связки, но всегда возвращался ещё лучше.



Братья Алексей и Василий Березуцкие и Сергей Игнашевич? Эти ребята вместе начинали и заканчивали карьеру, таков их менталитет. Они всегда говорили, что никогда не уйдут из ЦСКА, там было хорошо, они играли за свой любимый клуб, жили неплохо, серьёзно зарабатывали. У них никогда не было амбиций поехать за границу или сыграть на каком-то другом уровне.

Помню, когда Юрий Жирков играл за ЦСКА, ему поступило предложение от «Челси». И все были довольны, кроме него. А потом он сказал всем, что не хочет ехать в Англию. Это менталитет игроков в России, поэтому меня совсем не удивляет, что Акинфеев, братья Березуцкие и Игнашевич всю карьеру оставались в ЦСКА", — цитирует Олича 24sata.hr.