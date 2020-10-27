Мурад Мусаев: «Краснодар» не боится «Челси», у них есть проблемы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», который состоится завтра, 28 октября.
«Как расслабить команду и сбить мандраж? Не надо никого расслаблять, команда находится в боевой готовности. Да, у нас есть проблемы небольшие, но я не хочу о них говорить. Я знаю, что каждый игрок завтра отдаст все свои силы, чтобы добиться результата. Мы не боимся соперника, спокойны и уверены в себе.
Вряд ли тренер на пресс-конференции раскроет свой план. На поле вы всё увидите. У «Челси» хорош не только вратарь, сухие матчи – это заслуга всей команды. У них есть ряд сильных сторон, но есть и проблемы. Будем пытаться воспользоваться теми трудностями, которые мы увидели в последних матчах», — сказал Мусаев на предматчевой пресс-конференции.
- 27 октября 2020
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