Мурад Мусаев: «Краснодар» не боится «Челси», у них есть проблемы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», который состоится завтра, 28 октября.



«Как расслабить команду и сбить мандраж? Не надо никого расслаблять, команда находится в боевой готовности. Да, у нас есть проблемы небольшие, но я не хочу о них говорить. Я знаю, что каждый игрок завтра отдаст все свои силы, чтобы добиться результата. Мы не боимся соперника, спокойны и уверены в себе.



Вряд ли тренер на пресс-конференции раскроет свой план. На поле вы всё увидите. У «Челси» хорош не только вратарь, сухие матчи – это заслуга всей команды. У них есть ряд сильных сторон, но есть и проблемы. Будем пытаться воспользоваться теми трудностями, которые мы увидели в последних матчах», — сказал Мусаев на предматчевой пресс-конференции.

Мурад Мусаев: для «Краснодара» и всего города матч с «Челси» — настоящее событие