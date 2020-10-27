Арбитр Федотов: поддерживаю Карпина, Еремёнко не следовало удалять

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением об удалении полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко в матче 12-го тура чемпионата России с «Химками» (0:2).

«Удаление Ерёменко – это не красная карточка, Казарцеву не следовало его удалять. Поддерживаю Карпина. Ерёменко смотрел на мяч, выставлял ногу, играл в мяч, а нападающий пытался сыграть коленом и поднял бедро. Получилось так, что игроки пошли навстречу друг другу. Ерёменко пытался согнуть ногу, чтобы не нанести травму, но бедро пошло вверх, остановить это было невозможно. Почему VAR не пригласил судью посмотреть момент? Они должны были это сделать и решить, красная карточка или нет. Может, боялись, что это жёлтая карточка, а судья уже показал красную», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.