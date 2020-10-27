Пирло: Месси — по-прежнему топ-игрок. Я впервые сыграю против него как тренер

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы должны дождаться результатов проверки Роналду. Думаю, она придёт сегодня вечером. Там уже и посмотрим. Кьеллини не сыграет, Бонуччи постарается восстановиться, и мы пока не получили от врачей разрешения по де Лигту. Будем рассчитывать на тех, кто есть.

Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моём распоряжении только четверо. Нам повезло, что мы играем против лучших команд и сильнейших клубов. Этот матч не является определяющим, но мы с нетерпением ждём шанса себя показать.

«Барселона» сильна. За неё играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч. Месси — по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер", — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится завтра, 28 октября.