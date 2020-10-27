Живоглядов: Левандовски — один из сильнейших форвардов мира, но любого можно остановить

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».



«Матч будет сложным, потому что у „Баварии“ нет слабых мест. Но мы выйдем на поле и будем сражаться. Каждый из нас попытается показать свою лучшую игру. Я в этом уверен. Хочу, чтобы „Локомотив“ запомнила вся Европа. У нас каждый игрок готов защищать свои ворота, в том числе и нападающие. У нас хороший баланс в команде.



«Бавария» играет на высшем уровне. У клуба в составе есть Роберт Левандовски — один из сильнейших нападающих мира. Но любого футболиста можно остановить. Мы обязательно попробуем", — приводит слова Живоглядова Bild.



Матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» состоится сегодня, 27 октября, в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.

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