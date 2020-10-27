«ПСЖ» вновь интересуется Массимилиано Аллегри, утверждает Football Italia со ссылкой на Le 10 Sport.

По данным источника, французский клуб может пригласить итальянского специалиста вместо нынешнего наставника Томаса Тухеля, будущее которого является неопределённым. «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, но в 1-м туре Лиги чемпионов на своём поле проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Аллегри является приоритетным вариантом для «Пари Сен-Жермен», но французы также проявляют интерес к аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино, которым интересуется петербургский «Зенит». В настоящий момент Аллегри и Почеттино являются безработными.

ПСЖ свой следующий матч проведёт завтра, 27 октября, на выезде с турецким «Истанбул Башакшехир».