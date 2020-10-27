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Илья Геркус: бюджет «Уфы» 850 млн рублей, а вовсе не 150 млн

Илья Геркус: бюджет «Уфы» 850 млн рублей, а вовсе не 150 млн
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о бюджете «Уфы».

«Вчера представители „Уфы“ жаловались, что коронавирус всё финансирование им испортил. Назывался скромнейший бюджет в 150 млн рублей в год, на который пришлось будто бы выживать первые месяцы сезона.

Я тут прикинул, и у меня не получается 150. Только одна РПЛ даёт столько. Плюс спонсорство букмекерской компании — по оценкам 60 миллионов. Плюс ещё какие-никакие остальные коммерческие спонсоры и выручка за билеты. Миллионов 40 должно быть за сезон. Итого примерно 250 миллионов коммерческих денег.

Добавим трансферные доходы. Transfermarkt оценивает сальдо „Уфы“ — доходы минус расходы за это лето — в € 6,76 миллиона. Это ещё 600 миллионов рублей.

Итого до господдержки получается 850 миллионов рублей. А вовсе не 150.

К чему тогда эти разговоры о финансовых проблемах? Разные могут быть причины. Самая напрашивающаяся — нужно каким-то образом объяснять последнее место. Но могут быть и другие, более сложные расклады», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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