Илья Геркус: бюджет «Уфы» 850 млн рублей, а вовсе не 150 млн

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о бюджете «Уфы».

«Вчера представители „Уфы“ жаловались, что коронавирус всё финансирование им испортил. Назывался скромнейший бюджет в 150 млн рублей в год, на который пришлось будто бы выживать первые месяцы сезона.



Я тут прикинул, и у меня не получается 150. Только одна РПЛ даёт столько. Плюс спонсорство букмекерской компании — по оценкам 60 миллионов. Плюс ещё какие-никакие остальные коммерческие спонсоры и выручка за билеты. Миллионов 40 должно быть за сезон. Итого примерно 250 миллионов коммерческих денег.



Добавим трансферные доходы. Transfermarkt оценивает сальдо „Уфы“ — доходы минус расходы за это лето — в € 6,76 миллиона. Это ещё 600 миллионов рублей.



Итого до господдержки получается 850 миллионов рублей. А вовсе не 150.



К чему тогда эти разговоры о финансовых проблемах? Разные могут быть причины. Самая напрашивающаяся — нужно каким-то образом объяснять последнее место. Но могут быть и другие, более сложные расклады», — написал Геркус в своём телеграм-канале.