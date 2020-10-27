Илья Геркус: бюджет «Уфы» 850 млн рублей, а вовсе не 150 млн

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о бюджете «Уфы».
«Вчера представители „Уфы“ жаловались, что коронавирус всё финансирование им испортил. Назывался скромнейший бюджет в 150 млн рублей в год, на который пришлось будто бы выживать первые месяцы сезона.
Я тут прикинул, и у меня не получается 150. Только одна РПЛ даёт столько. Плюс спонсорство букмекерской компании — по оценкам 60 миллионов. Плюс ещё какие-никакие остальные коммерческие спонсоры и выручка за билеты. Миллионов 40 должно быть за сезон. Итого примерно 250 миллионов коммерческих денег.
Добавим трансферные доходы. Transfermarkt оценивает сальдо „Уфы“ — доходы минус расходы за это лето — в € 6,76 миллиона. Это ещё 600 миллионов рублей.
Итого до господдержки получается 850 миллионов рублей. А вовсе не 150.
К чему тогда эти разговоры о финансовых проблемах? Разные могут быть причины. Самая напрашивающаяся — нужно каким-то образом объяснять последнее место. Но могут быть и другие, более сложные расклады», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 27 октября 2020
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:43
-
17:32
-
17:13
-
17:00
-
16:39
-
16:30
-
16:17
-
16:13
-
15:59
-
15:50
-
15:49
-
15:41
-
14:55
-
14:47
-
14:35
-
14:24
-
13:59
-
13:56
-
13:47
-
13:27
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:18
-
11:59
-
11:49
-
11:49
-
11:41