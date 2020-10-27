Ан. Миранчук — о переходе брата в «Аталанту»: чувствовал, что частичка меня уходит

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук признался, что тяжело перенёс уход брата, хавбека Алексея Миранчука, в «Аталанту».



«Когда Лёха уходил, было желание заменить брательника. Я уже начинаю привыкать, что и в комнате один, везде один. Кстати, был вариант, что «Локомотив» и «Аталанта» сыграют в одной группе Лиги чемпионов, перекинулись по этому поводу парочкой слов.



После „Зенита“, когда я уезжал в сборную, а он сказал свою речь… Это был самый тяжёлый момент для меня. Для нас с Лёхой. Я так давно в жизни не плакал. Чувствовал, что частичка меня уходит, и мне будет не хватать его во всех смыслах», — сказал Миранчук в интервью клубной пресс-службе.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн.