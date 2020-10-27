Тренер «Боруссии» Д: думаю, что «Зенит» не должен был проигрывать «Брюгге»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

«Думаю, что „Зенит“ не должен был проигрывать „Брюгге“. Они упустили несколько отличных моментов, что показывает, насколько они опасны.



У каждого игрока бывают сложные периоды. Летом было много разговоров о Санчо, подобное может быть важным фактором. Ни один игрок не находится в оптимальной форме в течение всего сезона, это невозможно. Нужно просто принять это», — приводит слова Фавра пресс-служба клуба.

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится завтра, 28 октября. Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало матча — в 23:00 мск.