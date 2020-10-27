Тренер «Боруссии» Д: думаю, что «Зенит» не должен был проигрывать «Брюгге»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».
«Думаю, что „Зенит“ не должен был проигрывать „Брюгге“. Они упустили несколько отличных моментов, что показывает, насколько они опасны.
У каждого игрока бывают сложные периоды. Летом было много разговоров о Санчо, подобное может быть важным фактором. Ни один игрок не находится в оптимальной форме в течение всего сезона, это невозможно. Нужно просто принять это», — приводит слова Фавра пресс-служба клуба.
Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится завтра, 28 октября. Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало матча — в 23:00 мск.
Наумов: с тренерским штабом Семака и с такой игрой «Зениту» ничего не светит в ЛЧ
- 27 октября 2020
-
20:00
-
19:45
-
19:45
-
19:41
-
19:28
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:34
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:43
-
17:32
-
17:13
-
17:00
-
16:39
-
16:30
-
16:17
-
16:13
-
15:59
-
15:50
-
15:49
-
15:41
-
14:55
-
14:47
-
14:35
Партнерский контент