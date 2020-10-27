Источник: человек, избивший арбитра в Грозном, избежит наказания

Сайд-Хусейн Алханов, сын советника Рамзана Кадырова по спорту, избивший арбитра Богдана Головко по окончании матча молодёжного первенства России «Ахмат» — «Спартак» (0:0), избежит наказания, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, Алханов является действующим сотрудником взрослого клуба «Ахмат», но не имеет отношения к молодёжной команде. Таким образом, Алханов, скорее всего, избежит наказания от контрольно-дисциплинарного комитета РФС, так как юридически он присутствовал на матче как обычный фанат. Отлучить сотрудника «Ахмата» от матчей можно только через полицию и Грозненский суд.

Напомним, встреча 7-го тура молодёжного первенства проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Спартак» и «Ахмат», набрав по 14 очков, занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно.