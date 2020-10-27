Женская сборная России обыграла Турцию в матче отбора Евро

В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы женская сборная России встречалась с национальной командой Турции. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 4:2.
В составе сборной России голы забили Нелли Коровкина, Наталья Машина и Маргарита Черномырдина, оформившая дубль в этой встрече. За турецкую национальную команду забили Дерья Архан и Дидем Карагенс.
Сборная России набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А квалификации чемпионата Европы. Турция (2) — на пятом месте. Лидером группы является национальная команда Нидерландов, в 8 встречах набравшая 24 очка.
9 победителей групп и 3 лучшие команды из числа занявших вторые места (без учёта результата с шестой командой в своей группе) напрямую квалифицируются в финальный турнир чемпионата Европы. 6 худших команд из числа занявших вторые места выходят в раунд плей-офф. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год.
- 27 октября 2020
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