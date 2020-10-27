Дмитрий Сенников: у «Баварии» не идеальная линия обороны

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
«Интересно посмотреть на саму «Баварию» и сделать какие-то выводы. В первую очередь — как готов «Локомотив» на данный момент. Ожидания прежде всего в достойном противостоянии, таком же, как в прошлом году было с «Ювентусом» и «Атлетико». Тогда хоть и проиграли, но по игре особой разницы не чувствовалось.
В некоторых матчах «Бавария» и проигрывала, возможности забить им будут. Линия обороны у немцев не идеальная. Вопрос в реализации. Если говорить об их атакующей линии, она очень сильна, каждый игрок обладает скоростью и мастерством. Важно строго сыграть в обороне, тогда можно будет избежать разгромного поражения.
По матчу с «Зальцбургом» было видно, что не хватает ещё одного опорного полузащитника. Собослаи забил из-за штрафной, второй гол тоже был из-за пределов штрафной. Мне видится, что в центре будет тройка в лице Куликова, Магкеева и Крыховяка, а в защите мы увидим четвёрку», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» состоится сегодня, 27 октября, в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.
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