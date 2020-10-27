«Локомотив» — «Бавария»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Баварии» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Крыховяк, Магкеев, Игнатьев, Миранчук, Смолов, Зе Луиш.



«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Толиссо, Эрнандес, Коман, Мюллер, Левандовски.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему будут ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Ионуц Аврам.



В 1-м туре «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2), а «Бавария» на своём поле разгромила «Атлетико» (4:0). «Железнодорожники», набрав 1 очко, занимают второе место в группе A. Мюнхенцы (3) располагаются на первой строчке.