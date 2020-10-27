Актёр Баринов: если «Локо» пропустит от «Баварии» меньше пяти — ничего страшного не будет

Актёр Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Баварией».



«Сегодня нашим не нужно бояться немцев, но при этом бросаться шашками наголо тоже не стоит. Самое главное — самоотверженно сыграть в защите, искать счастье в контратаках. Если «Локомотив» проиграет и пропустит меньше пяти мячей — ничего страшного не произойдёт. Ну а что? «Бавария» — лучшая команда в мире. Представим, что пропустят больше пяти… Да там и не важно, пять или семь залетит. Если проиграют с разрывом в два мяча — не так уж это и плохо. Вот ничейный результат с «Баварией» будет сенсацией.



Я был свидетелем победы «Локо» в Мюнхене, тогда ещё Харлачёв забил. Ворота большие, мяч круглый — всё может быть. Может, «Бавария» приехала чересчур самоуверенной? Как та самая команда, принимавшая наших 25 лет назад», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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