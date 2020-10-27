«Шахтёр» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и миланского «Интера» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шахтёр».
«Шахтёр»: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Майкон, Марлос, Тете, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо.
Запасные: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Болбат, Витау, Степаненко, Тайсон, Патрик, Сиприано, Судаков, Вакула, Вьюнник.
«Интер»: Ханданович, Янг, Бастони, де Врей, Д'Амброзио, Хакими, Видаль, Барелла, Брозович, Мартинес, Лукаку.
Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккия, Дармиан, Моретти, Найнгголан, Веццони, Перишич, Эриксен, Бонфанти, Пинамонти.
«Шахтёр» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Лиги чемпионов
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