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«Шахтёр» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Шахтёр» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и миланского «Интера» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шахтёр».

«Шахтёр»: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Майкон, Марлос, Тете, Соломон, Маркос Антонио, Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Болбат, Витау, Степаненко, Тайсон, Патрик, Сиприано, Судаков, Вакула, Вьюнник.

«Интер»: Ханданович, Янг, Бастони, де Врей, Д'Амброзио, Хакими, Видаль, Барелла, Брозович, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккия, Дармиан, Моретти, Найнгголан, Веццони, Перишич, Эриксен, Бонфанти, Пинамонти.

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