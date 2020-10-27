Малком и Азмун не помогут «Зениту» в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков петербургской команды не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».
«Что касается больных, ни Малком, ни Азмун не смогут нам помочь. Мой предыдущий матч — история. Он нам никак не поможет завтра.
Малком прилетел, чтобы пройти консультацию. Нынешняя травма не имеет никакого отношения к предыдущей. Надеемся, через пару недель он сможет приступить к занятиям в общей группе. Что касается Сердара, у него другое заболевание. Коронавирус тут не при чём», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» Д — «Зенит» состоится завтра, 28 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 23:00 мск.
На групповом этапе сине-бело-голубые также играют с бельгийским «Брюгге» и итальянским «Лацио». Первый матч «Зенита» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Брюгге» в Санкт-Петербурге 20 октября. Встреча закончилась проигрышем подопечных Сергея Семака со счётом 1:2.
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