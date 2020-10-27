Хавбек «Ренна» дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов после встречи с «Краснодаром»
«Ренн» на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Стивен Н'Зонзи дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов УЕФА.
Причиной отстранения стало неспортивное поведение футболиста после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:1). Дисквалификация вступает в силу немедленно. Таким образом, Н'Зонзи не примет участия в матче 2-го тура группового этапа еврокубка с «Севильей».
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Ренн» состоится завтра, 28 октября, в Севилье (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. «Краснодар» завтра проведёт матча 2-го тура группового этапа еврокубка с «Челси». Встреча пройдёт в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск.
УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Ренна» за нарушения на матче с «Краснодаром»
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