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Хавбек «Ренна» дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов после встречи с «Краснодаром»

Хавбек «Ренна» дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов после встречи с «Краснодаром»
Футбол / Лига чемпионов 0

«Ренн» на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Стивен Н'Зонзи дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов УЕФА.

Причиной отстранения стало неспортивное поведение футболиста после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:1). Дисквалификация вступает в силу немедленно. Таким образом, Н'Зонзи не примет участия в матче 2-го тура группового этапа еврокубка с «Севильей».

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Ренн» состоится завтра, 28 октября, в Севилье (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. «Краснодар» завтра проведёт матча 2-го тура группового этапа еврокубка с «Челси». Встреча пройдёт в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск.

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