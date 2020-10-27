Деян Ловрен: несмотря на два поражения подряд, в «Зенит» вернулось хорошее настроение
Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».
«Чувствую себя хорошо. Несмотря на два проигрыша подряд, в команду вернулось хорошее настроение. Мы профессионалы, понимаем, что в футболе такое бывает. Нужно двигаться вперёд.
Помню свой гол в ворота «Боруссии». Завтра будет абсолютно другая игра. В Дортмунде многое изменилось за четыре года. Но «Боруссия» продолжает оставаться серьёзным соперником", — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится завтра, 28 октября. Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало матча — в 23:00 мск.
Малком и Азмун не помогут «Зениту» в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией»
- 27 октября 2020
-
21:10
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:36
-
20:35
-
20:30
-
20:28
-
20:27
-
20:17
-
20:15
-
20:05
-
20:00
-
19:45
-
19:45
-
19:41
-
19:28
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:34
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:43
-
17:32
Партнерский контент