Деян Ловрен: несмотря на два поражения подряд, в «Зенит» вернулось хорошее настроение

Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».

«Чувствую себя хорошо. Несмотря на два проигрыша подряд, в команду вернулось хорошее настроение. Мы профессионалы, понимаем, что в футболе такое бывает. Нужно двигаться вперёд.

Помню свой гол в ворота «Боруссии». Завтра будет абсолютно другая игра. В Дортмунде многое изменилось за четыре года. Но «Боруссия» продолжает оставаться серьёзным соперником", — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится завтра, 28 октября. Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало матча — в 23:00 мск.