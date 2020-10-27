Семак: Жирков готов к матчу с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что полузащитник петербургской команды Юрий Жирков готов к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Жирков последние два дня тренировался вместе с командой. Он готов. Посмотрим, сколько сможет завтра сыграть. Знаем его возможности. Самое главное — без травм», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» Д — «Зенит» состоится завтра, 28 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 23:00 мск.

На групповом этапе сине-бело-голубые также играют с бельгийским «Брюгге» и итальянским «Лацио». Первый матч «Зенита» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Брюгге» в Санкт-Петербурге 20 октября. Встреча закончилась проигрышем подопечных Сергея Семака со счётом 1:2.