Семак: Холанд — звезда мирового масштаба, но один он не несёт угрозы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» поделился мнением о норвежском нападающем немецкого клуба Эрлинге Холанде.



«Несмотря на то что Холанд — звезда мирового масштаба, один он не несёт угрозы. Наша задача — сыграть командно. Как мы сможем противодействовать прекрасной атакующей линии «Боруссии». Посмотрим завтра. Все готовы, рвутся в бой. Прекрасный стадион. С нетерпением ждём матча», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится завтра, 28 октября. Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало матча — в 23:00 мск.

На групповом этапе сине-бело-голубые также играют с бельгийским «Брюгге» и итальянским «Лацио». Первый матч «Зенита» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Брюгге» в Санкт-Петербурге 20 октября. Встреча закончилась проигрышем подопечных Сергея Семака со счётом 1:2.