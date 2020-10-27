Семак — о матче с «Боруссией» Д: кто сильнее и удачливее, тот и победит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».

«Мне кажется, слова Фавра о плотности нашей «скамейки» не соответствуют действительности. У нас 18 полевых игроков, из них трое — молодые, которые недавно играли за «Зенит-2». Кому-то такая «скамейка» покажется длинной, а кому-то — нет.

Слабости у «Боруссии» относительные. Вопрос лишь в том, как ими можно воспользоваться. Но поле выходят 11 игроков. Кто сильнее и удачливее, тот и выиграет. Если говорить про статистические показатели с «Брюгге», они были неплохими. Но для победы нужно забивать.

Вспомнил атмосферу, которая царит в Дортмунде. Все мы сожалеем, что матчи проходят без большого количества зрителей. Болельщики придают бешеную энергию", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.