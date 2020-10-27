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Хакеры украли у «ПСЖ» более € 500 тыс., предназначавшихся «Боке Хуниорс» за Паредеса

Хакеры украли у «ПСЖ» более € 500 тыс., предназначавшихся «Боке Хуниорс» за Паредеса
Футбол / Франция 0

Группа хакеров украла у «Пари Сен-Жермен» € 519 тыс., которые французский клуб должен был перевести «Боке Хуниорс» в качестве солидарных выплат за трансфер 26-летнего аргентинского полузащитника Леандро Паредеса из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2019 года, утверждает Ole.

Общая сумма солидарных выплат составила € 1,5 млн. € 519 тыс. должны были стать первым траншем, но деньги были украдены. На данный момент все € 1,5 млн переведены на счёт «Боки Хуниорс». Поиск украденных € 519 тыс. продолжается.

Паредес — воспитанник «Боки Хуниорс». Сумма трансфера хавбека из «Зенита» в «ПСЖ» составила € 40 млн. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 4 матча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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