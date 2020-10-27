Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Аяксом»

Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Аяксом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Аякс».

«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Джимсити, Ромеро, Госенс, Фройлер, Хатебур, Пашалич, Иличич, Гомес, Сапата.

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, Схюрс, Мазрауи, Гравенберх, Тадич, Классен, Нерес, Траоре, Антони.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В бригаду войдут ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери – Драгослав Перич.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» из Бергамо на выезде разгромила «Мидтьюлланн» со счётом 4:0, а амстердамский «Аякс» дома проиграл «Ливерпулю» (0:1). Лидером группы D является «Аталанта» (3).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020