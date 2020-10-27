Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Аяксом»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Аякс».
«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Джимсити, Ромеро, Госенс, Фройлер, Хатебур, Пашалич, Иличич, Гомес, Сапата.
«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, Схюрс, Мазрауи, Гравенберх, Тадич, Классен, Нерес, Траоре, Антони.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В бригаду войдут ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери – Драгослав Перич.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» из Бергамо на выезде разгромила «Мидтьюлланн» со счётом 4:0, а амстердамский «Аякс» дома проиграл «Ливерпулю» (0:1). Лидером группы D является «Аталанта» (3).
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