Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Аяксом»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Аякс».



«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Джимсити, Ромеро, Госенс, Фройлер, Хатебур, Пашалич, Иличич, Гомес, Сапата.



«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, Схюрс, Мазрауи, Гравенберх, Тадич, Классен, Нерес, Траоре, Антони.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В бригаду войдут ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери – Драгослав Перич.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» из Бергамо на выезде разгромила «Мидтьюлланн» со счётом 4:0, а амстердамский «Аякс» дома проиграл «Ливерпулю» (0:1). Лидером группы D является «Аталанта» (3).