«Локомотив» — «Бавария»: Чорлука получил повреждение и покинул поле

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимает «Баварию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 50-й минуте счёт в пользу гостей — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Бавария».
В конце первого тайма встречи защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение и не смог продолжить игру. В начале второго тайма вместо него на поле вышел защитник Слободан Райкович.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. В бригаду входят ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Ионуц Аврам.
В 1-м туре «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2), а «Бавария» на своём поле разгромила «Атлетико» (4:0). «Железнодорожники», набрав 1 очко, занимают второе место в группе A. Мюнхенцы (3) — на первом месте.
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