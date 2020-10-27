Малком пропустит 2-3 недели, у Азмуна ангина

Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила подробности о состоянии нападающих команды Малкома и Сердара Азмуна, которые пропустят матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (28 октября).

Малком прошёл медицинский осмотр в Германии. Обследование подтвердило диагноз медицинского штаба «Зенита»: у бразильца выявлено повреждение боковой связки колена. Он будет лечиться консервативным способом и пропустит 2-3 недели.



У Азмуна диагностирована ангина, футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. На счету 23-летнего Малкома один гол и одна результативная передача в 10 матчах РПЛ.